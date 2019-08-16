"Білі" хакери шукатимуть баги в системі Prozorro

"Білі" хакери тестуватимуть рівень захищеності системи електронних державних та публічних закупівель Prozorro.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

Система співпрацюватиме з етичними хакерами у рамках bug bounty проекту "Hack Prozorro". Відбір хакерів триватиме до 8 вересня.

"Білий хакінг сьогодні - один із світових трендів кібербезпеки. Все через свою ефективність. Google, Facebook, Amazon навіть запустили власні програми співпраці з етичними хакерами.

В Україні такий досвід мають лише приватні компанії. Ми є першою держустановою, яка самостійно ініціювала bug bounty", - заявив генеральний директор ДП "ПРОЗОРРО" Василь Задворний.

Зазначається, що Hack Prozorro пройде у форматі bug bounty марафону - учасники шукатимуть недоліки в захисті системи. За кожну знайдену валідну та унікальну вразливість отримуватимуть винагороду, її розмір залежатиме від рівня критичності.

"Учасники працюватимуть у тестовому середовищі, що жодним чином не зачепить продуктивну систему Prozorro. Закупівлі відбуватимуться в звичайному режимі.

Реєстрація хакерів триває до 8 вересня. Серед надісланих заявок представники Prozorro, bug bounty платформи HackenProof, компанії OptiData та хмарного провайдера DeNovo відберуть 15 етичних хакерів. За умовами проекту учасниками можуть бути лише українці з відповідним досвідом у кібербезпеці та баг-хантингу", - йдеться у повідомленні.

Безпосередньо марафон з пошуку багів пройде 21 вересня. Призовий фонд - 7 тисяч доларів, їх розподілять між кращими хакерами.

Економічна правда