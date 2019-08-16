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В Одеській облраді ДБР проводить обшуки через розкрадання - ЗМІ

П'ятниця, 16 серпня 2019, 12:58
 

В Одеській обласній раді співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки, зокрема - в кабінеті голови облради Анатолія Урбанського, сім'я якого тісно пов'язана з морськими перевезеннями.

Про це повідомляє онлайн-видання 048.ua.

"Поки ще не склавший повноваження глава обласної ради веде сесію, в його кабінеті проводять обшук", - зазначається у повідомленні.

Коментуючи ситуацію, видання написало: "Співробітники поліції, які чергують біля будівлі ООГА підтвердили нам, що співробітники ДБР зайшли в будівлю, але куди і навіщо не пояснили".

 

Також зазначається, що за інформацією кореспондента видання, біля кабінету Анатолія Урбанського "сидять співробітники правоохоронних органів і не пропускають нікого".

"Кажуть, що проходить обшук", - резюмували в виданні. І додали: "Нашого кореспондента вигнали і закрили двері".

Зазначається, що першим про обшуки в будівлі обласної ради повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Григорій Козьма.

"По каналах журналістики стало відомо, що в Одеську облраду зайшов ДБР із обшуком у справі про розкрадання 660 млн грн з боку групи осіб, розкрадання під керівництвом голови облради", - написав Козьма.

І додав, що в Ізмаїлі "працює ще одна група ДБР по цій же справі".

Нагадаємо:

Анатолій Урбанський - брат депутата з фракції БПП з Одещини Олександра Урбанського - у 2015 році став депутатом Одеської облради від БПП. Згодом його обрали головою облради. На момент обрання Анатолій працював начальником відділу експлуатації флоту ТОВ "Рівертранссервіс".

Родина Урбанських тісно пов'язана з морськими перевезеннями.

Так, батько Ігор Убанський володіє низкою підприємств, які займаються морським транспортом, і є головою наглядової ради ПрАТ "Дунайсудноремонт", яке виграло на державних тендерах 148 млн грн на ремонті суден. Особливе пожвавлення на тендерах почалося у 2015 році.

Урбанський-старший був нардепом п'ятого скликання від Соціалістичної партії України. Він також деякий час працював заступником міністра транспорту.

Як повідомлялося, Анатолій Урбанський - один із шести депутатів Одеської облради, який володіє біткоїнами.

Економічна правда

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Одеса корупція

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