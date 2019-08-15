Вітренко: Насправді, "Нафтогаз" програв суд Коломойському в Лондоні, а не виграв

Лондонський міжнародний арбітражний суд не повертав НАК "Нафтогаз України" право визначати кандидатуру глави "Укрнафти".

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю для Економічної правди.

"Ми намагалися це право у Коломойського забрати через Лондонський арбітраж, але ми програли по цьому пункту. Це сталося до того, як я почав займатися "Укрнафтою", тобто я не відповідав за арбітраж з міноритарними акціонерами", - заявив Вітренко.

Виявилося, що рішення суду суперечить офіційним заявам "Нафтогазу". Проте, Вітренко визнав право групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова пропонувати главу правління.

"Суд визнав, що "Нафтогаз" за англійським правом добровільно погодився з тим, що не пропонуватиме і не призначатиме свою кандидатуру на посаду СЕО "Укрнафти" і буде голосувати за того голову правління, якого запропонує інша сторона - сторона міноритарних акціонерів, яку ви називаєте, грубо кажучи, "Приват", – заявив Вітренко.

Виконавчий директор "Нафтогазу" пояснив, що шляхом переговорів НАК домовилася з міноритарними акціонерами, що "вони відмовляються від цього права добровільно в обмін на те, що ми робимо наглядову раду, де більшість буде незалежних директорів".

"При цьому незалежних директорів загалом шість. Трьох пропонуємо ми, трьох пропонують вони, а із залежних директорів або залежних членів наглядової ради у нас буде три, у них два. В обмін на це міноритарії добровільно відмовилися від свого права, як ви розумієте дуже цінного, фактично призначати СЕО", - заявив Вітренко.

Він додав, що ця добровільна відмова міноритаріїв зафіксована в змінах до акціонерної угоди. Вони внесені і підписані в березні цього року.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Юрій Вітренко: Для мене звільнитися з "Нафтогазу" — як у відпустку піти

Нагадуємо:

У квітні повідомлялося, що Лондонський міжнародний арбітражний суд постановив арбітражне рішення у спорі за позовом міноритарних акціонерів "Укрнафти" проти "Нафтогазу".

У 2015 році три компанії – міноритарні акціонери "Укрнафти", підконтрольні олігарху Ігорю Коломойському, подали на "Нафтогаз" позов в Міжнародний арбітражний суд Лондона.

Позивачі заявили, що з січня 2015 року Нафтогаз намагався захопити контроль над Укрнафтою, порушуючи акціонерну угоду.

У 2015-му прем'єр Арсеній Яценюк заявляв, що через цю акціонерну угоду, яку з "Укрнафтою" підписав уряд Юлії Тимошенко, держава втратила право пропонувати кандидатуру голови правління "Укрнафти".

Однак прийняті Радою у 2015 році зміни у закон про акціонерні товариства перекрили дію цією угоди.

Економічна правда