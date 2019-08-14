Суркіси домоглися припинення розгляду справи щодо пов'язаних осіб Приватбанку

Суд призупинив розгляд справи про визнання протиправним і скасування рішення НБУ щодо питань визначення пов'язаних з Приватбанком осіб.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

Шостий апеляційний адміністративний суд призупинив розгляд апеляційної скарги Нацбанку на рішення Окружного адмінсуду Києва від 18 квітня за позовом Тріантал Інвестментс ЛТД.

Мова йде про визнання протиправним та скасування рішення комісії НБУ з питань визначення пов'язаних з Приватбанком осіб №105.

Таке рішення суду пов'язане з тим, що наразі паралельно йде процес у Великій палаті Верховного Суду за позовом сім'ї Суркісів до НБУ, ФГВФО, Мінфіну і Укргазбанку, де вони також оскаржують рішення НБУ №105, в частині того, що вони є пов'язаними особами з Приватбанком .

Всі прийняті Верховним Судом рішення є обов'язковими до виконання для інших судових інстанцій, тому суд вирішив дочекатися рішення Верховного Суду.

Найближче засідання відбудеться 27 серпня.

Як пояснили юристи НБУ, якщо Шостий апеляційний адмінсуд залишить без змін скасування рішення №105, це ставить під сумнів правомірність процедури "bail-in" (обмін зобов'язань на акції додаткової емісії Приватбанку) в процесі виведення його з ринку через неплатоспроможність на суму близько 30 млрд грн.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

На етапі тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in).

27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом А-банку до НБУ, Фонду гарантування й тимчасового адміністратора Приватбанку.

Голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що в позовах до банку йдеться про суми близько 1 млрд гривень зобов'язань перед сім'єю Суркісів і близько 360 млн гривень - перед колишніми акціонерами банку.

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