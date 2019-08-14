Стало відомо, коли баржа з херсонськими кавунами вирушить у Київ

Баржа з херсонськими кавунами та динями вирушить х Херсонщини у Київ 16 серпня.

Про це повідомив у Facebook президент кооперативу "Південний союз" Олександр Синенко.

"16 серпня 2019 року відправляємо Баржу з кавуном та динею. Кооператив "Південий Союз" разом з компанією "Нібулон" та мережа супермаркетів "Сільпо", - написав він.

"Сьогодні в області врожай кавунів перевищує минулорічний майже в 2 рази. Тому цього року кавуни фермерів також вирушать до столиці", - додав Синенко.

У коментарі "Укрінформу" він уточнив, що "буде близько 500 тонн кавунів".

Економічна правда