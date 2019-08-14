Порти "Ольвія" та "Херсон" передадуть в управління приватним компаніям

Кабінет міністрів ухвалив рішення про затвердження умов та початок концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон".

Про за підсумками засідання уряду 14 серпня повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Уряд схвалив рішення про затвердження умов і початку концесії морських портів Ольвіі та Херсон. Маємо попередньо більше двадцяти заявок від потужних іноземних і українських компаній", - написав він у Facebook.

За словами Омеляна, ухвалене Кабміном рішення офіційно дає старт передачі портів в управління приватним інвесторам.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що конкурс щодо передачі у концесію портів "Ольвія" та "Херсон" мали оголосити у червні 2019 року.

Закон про концесію український парламент ухвалив у першому читанні у квітні 2018 року.

Економічна правда