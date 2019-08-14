У Мінрегіоні пропонують нову вимогу для реконструкції "хрущовок"

Мінрегіон розробив новий законопроект, згідно з яким пропонує встановити нову вимогу щодо згоди меншканців будинку на проведення реконструкції - не менше 75% власників квартир та іншого нерухомого майна в межах кварталу (мікрорайону).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За словами заступника міністра Лева Парцхаладзе, це дозволить розпочати процес реновації застарілого житла в Україні на практиці.

"Сьогодні у діючому законі 2006 року щодо реконструкції застарілого житла прописана обов’язкова згода 100% мешканців будинку. Тобто відмова навіть одного жителя, який прописаний у квартирі такого будинку, виключає можливість проведення реконструкції. Навіть якщо вся решта жителів повністю підтримує це рішення. Це не зовсім правильно.

Крім того, коефіцієнт відшкодування за старе житло становить 1,5. Тобто при переїзді в новий будинок вам повинні дати квартиру на 50% більше. Це стало основною причиною того, що реновація застарілого житла в Україні так і не змогла розпочатися на практиці", - заявив він.

Згідно з новим законопроектом "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", для прийняття рішення про реконструкцію багатоквартирного будинку в межах кварталу/мікрорайону необхідна письмова згода щонайменше 75% власників квартир та іншого нерухомого майна в межах кварталу (мікрорайону).

Розгляд питання про реконструкцію припиняється у разі незгоди 25% власників. Такий будинок виключається з інвестиційного проекту, а рішення про це доводиться до відома мешканців письмовим повідомленням.

Крім цього, новий законопроект враховує можливість здійснення реконструкції застарілого житла різної поверховості, а не лише до 5 поверхів та визначає замовниками проектів реконструкції виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

Також розширюється перелік можливих джерел фінансування проектів та визначається алгоритм прийняття рішення щодо реконструкції або знесення.

"Новий законопроект також удосконалює процедуру видачі компенсації власникам застарілого житла та передбачає різні можливі варіанти відселення жителів під час реконструкції і максимальну відстань, на яку відбуватиметься відселення", - зазначає прес-служба Мінрегіону.

Економічна правда