Держгеонадра: Легалізація видобутку бурштину потребує 20-30 мільйонів інвестицій

Держава повинна інвестувати близько 20-30 мільйонів гривень для проведення геологічного вивчення ділянок для легалізації видобутку бурштину і подальшого продажу спецдозволів на електронних аукціонах.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив голова Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк.

"Держгеонадра вбачає шлях врегулювання проблем з видобутку бурштину у збільшенні проведень геологічного вивчення ділянок для надання у законний спосіб прав на видобування бурштину. Тільки для пошуку нових бурштинових ділянок для надрокористувачів потрібно виділити близько 20-30 млн грн.

Це виключно на виконання геологічних робіт. Тобто, проведені розвідування і вивчені нові ділянки ми можемо запропонувати інвесторам - потенційним надрокористувачам на електронних торгах", - сказав він.

За словами Кирилюка, проведення електронних торгів - єдиний дієвий антикорупційний і прозорий шлях отримання прав на видобування не тільки бурштину, а будь-якої корисної копалини.

Він також підкреслив, що від продажу спеціальних дозволів на користування бурштиновими надрами держава отримає поповнення бюджету.

"Збільшення виданих спецдозволів на видобуток - це легалізація ринку. І найважливіше - це посилення кримінальної відповідальності по всій країні і по всім видам корисних копалин за незаконний видобуток піску, вугілля і т.д.", - додав керівник Держгеонадр.

Нагадаємо:

Заступник голови ОП з економічних питань Олексій Гончарук порадив звільнити очільників всіх правоохоронних органів (СБУ, прокуратури, поліції) у районах, де видобувають бурштин, бо вони працюють заодно і на руку бандитам.

12 серпня Зеленський спочатку доручив звільнити лише керівників поліції та СБУ Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.

На тій же зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Згодом Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Прокуратура Житомирщини після заяви президента Володимира Зеленського про причетність місцевих силовиків до незаконного видобутку бурштину, розпочала кримінальне провадження.