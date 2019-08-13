Топ-10 найбільших рітейлерів збільшили сплату податків на третину

Десятка найбільших рітейлерських мереж за січень-червень 2019 року збільшила сплату податків на 1,2 мільярда гривень, або на 29% по порівняння з аналогічним періодом 2018 року - до 5,4 мільярда гривень.

Про це повідомив Офіс найбільших платників податків на своєму сайті 13 серпня.

Так, найбільшу частину податкових надходжень забезпечила мережа "АТБ" - 57,4% у загальному обсязі надходжень Топ-10, при цьому її частка у порівнянні з торішньою показником змінилася неістотно (57% у першому півріччя 2018 року).

Знизила свою частку податкових відрахувань у загальному обсязі надходжень Топ-10 мережа супермаркетів "Сільпо" (Fozzy Group) - 12,6% проти 11,4% за січень-червень-2018, Metro C & C (ТОВ "Метро Кеш енд Керрі Україна ", Київ) - 8,3% у порівнянні з 10,8%, супермаркети "ЕКО Маркет" (ТОВ" ЕКО ") - 1,3% з 1,5%, "Велика кишеня" (ТОВ" Фудком ", Retail Group, Київ) - 1,2% із 1,8%, супермаркети Billa (ПІІ "Білла-Україна", Rewe Group, Німеччина) - 0,9% з 1,7%.

Збільшення частки податкових надходжень зафіксували "Ашан" (холдинг Auchan, Франція) - 7,3% з 5,6%, Novus (BT Invest) - 5,2% з 5%, "Фора" (Fozzy Group) - 3,6 % з 3%.

Супермаркети "Варус" (ТОВ "Омега") не змінили свій показник у порівнянні з першим півріччя 2018 року - 2,2% від усіх надходжень.

"Половина з представлених компаній показали зростання, збільшивши суми сплачених податків, деякі навіть істотно. Разом із тим троє учасників демонструють негативні темпи зростання", - зазначається у повідомленні.

Офіс найбільших платників податків нагадав, що обслуговує 23 продовольчі мережі, які за рік збільшили податкові надходження більш як на 20%.

"Якщо за півроку 2018 го рітейлери Офісу направили до Держбюджету 8,5 млрд грн, то за аналогічний період цього року – 10,3 млрд грн", - резюмували в Офісі.

Нагадаємо:

У реєстрі на 2019 рік до найбільших платників податків додали 136 компаній.

Як повідомлялося, 100 найбільших держкомпаній за рік збільшили прибуток майже на 40%.

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Економічна правда