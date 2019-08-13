20% українців пропрацювали за кордоном і більше не хочуть - опитування

20% українців, які довгостроково працювали за кордоном, не планують їхати туди на заробітки знову.

Про це свідчать результати опитування OLX Робота.

Основною причиною того, чому українці не повертаються на заробітки, став психологічний дискомфорт, пов'язаний з переїздом та віддаленістю від рідних - про це сказали 42% респондентів.

Майже у третини зникла необхідність виїжджати на роботу за кордон вдруге, бо вони почали заробляти достатньо в Україні. Ще 16% зізналися, що в інших країнах не лише висока заробітна плата, а ще й витрати на проживання та харчування.

Кожний п’ятий залишився розчарованим після досвіду роботи за кордоном.

Незважаючи на те, що майже третина українців після повернення відзначили, що почали заробляти достатньо в Україні, саме низькі зарплати були першою мотивацією до виїзду - 42% респондентів.

Далі серед мотивацій йдуть відсутність робочих місць у нашій країні та можливість подивитися світ.

Щодо зарплат, то майже половина українців, які зараз не хочуть повертатися, отримували за кордоном до 1 тисячі доларів.. Ще 18% - до 1200 доларів.

Тільки 11% від тих, хто не планує повторне працевлаштування, мали 2 тисячі доларів на місяць.

У чверті респондентів виникали конфлікти з роботодавцем, з їхнього боку до заробітчан було негативне ставлення. Інші взаємовідносинами залишились задоволеними.

Основними напрямками робочої міграції для людей, які зараз вирішили залишитися в Україні, були Польща - 33%, Росія - 35% і Німеччина - 11%.

Із групи респондентів, які не хотіли б поїхати працювати за кордон знову, майже 15% все ж поїхали б на заробітки в Польщу. Із тих, хто хотів мати таку можливість, майже 77%вказали, що це через зарплати та недалеку відстань від України.

Результати опитування також свідчать, що кожний другий українець, який виїхав на заробітки за кордон, а потім не захотів повертатися, працював не за своєю спеціальністю.

Майже чверть незадоволених респондентів пропрацювали за кордоном у будівельній сфері. Друга за популярністю галузь - логістична, переважно, це робота водієм - 17%. Топ-3 закриває виробництво - 15%.

Зазначається, що в Україні більшість тих, хто мав досвід роботи за кордоном та не планує повертатися, - це чоловіки із сім’ями (близько 70%) у віці 25-34 та 45-54 роки.

7 з 10 таких заробітчан проживають у містах. Рівень освіти у всіх різний: повну вищу мають 41% респондентів, загальну середню освіту - 39%.

"Зараз заробітки за кордоном непопулярні не лише серед тих, хто попрацював в іншій країні та оцінив після цього свій матеріальний стан як високий, а і серед респондентів, які вказали, що ледве зводять кінці з кінцями", - свідчать результати опитування.

Економічна правда