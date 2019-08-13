"Українська правда" та Академія Deutsche Welle оголошують набір у п'яту "Школу економічної журналістики".

Викладають у Школі провідні українські журналісти та експерти. Підготовка тренерів відбулась за спеціальною методикою Академії DW.

В ході навчання студенти Школи отримають як обширні теоретичні знання, так і досвід практичної реалізації журналістських проектів.

Новий навчальний курс стартує у вересні. Усім, хто бажає стати студентами другого курсу "Школи економічної журналістики" слід заповнити анкету за посиланням.

Стати студентами Школи можуть стати як журналісти, які давно працюють, так і новачки.

Заявки приймаються до 10 вересня 2019 року.

Курс складається з чотирьох модулів, кожен з яких проходитиме у формі трьохденного інтенсиву раз на місяць. Навчання відбуватиметься у Києві.

У ході курсу кожен студент стане частиною команди, яка виконає великий груповий проект. Захист проектів та вручення сертифікатів про закінчення Школи відбудуться 14 грудня.

Модулі Школи

20-22 вересня – І модуль "Як писати про державні фінанси, бюджет та податкову політику".

Тренери:

Дарина Марчак, радник міністра КМУ;

Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу".

18-20жовтня – ІІ модуль"Як писати про бізнес. "Олігархознавство".

Тренери:

Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців;

Андрій Самофалов, керівник бізнес-редакції сайту Liga.net.

15-17 листопада – ІІІ модуль "Споживацькі ринки. Як писати для споживача".

Тренери:

Дмитро Денков, головний редактор "Економічної правди";

Дарина Кутецька, редактор розділу "Нерухомість" Mind.ua

29 листопада-1 грудня – IV модуль"Як писати на економічні теми, шукати та візуалізувати дані".

Тренери:

Михайло Кольцов, адміністратор проекту STOPFAKE.ORG, викладач Могилянської школи журналістики;

Марія Фронощук, співзасновниця і директор Platfor.ma.

14 грудня – захист проектів та вручення сертифікатів.

Всі витрати на навчання повністю покриваються організаторами, окрім оплати транспорту. Журналістам з регіонів надається безкоштовне житло в Києві на час проведення модулів.

За підтримки інформагенства FinClub.