Сервіс Glovo почав роботу в Миколаєві
Понеділок, 12 серпня 2019, 16:11
Сервіс з доставки товарів кур'єрами Glovo з 12 серпня почав працювати у Миколаєві.
Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.
Замовлення послуги в Миколаєві вже доступне в додатку Glovo. Час виконання замовлення в місті - не більше 1 години.
Розмір доставки не має перевищувати параметри фірмового рюкзака Glovo 40х40х30 см і вагу в 9 кг.
Миколаїв став восьмим містом в Україні, де працює доставка Glovo. Сервіс вже доступний у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Одесі.
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Економічна правда
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