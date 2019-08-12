Сервіс Glovo почав роботу в Миколаєві

Сервіс з доставки товарів кур'єрами Glovo з 12 серпня почав працювати у Миколаєві.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Замовлення послуги в Миколаєві вже доступне в додатку Glovo. Час виконання замовлення в місті - не більше 1 години.

Розмір доставки не має перевищувати параметри фірмового рюкзака Glovo 40х40х30 см і вагу в 9 кг.

Миколаїв став восьмим містом в Україні, де працює доставка Glovo. Сервіс вже доступний у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Одесі.

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Економічна правда