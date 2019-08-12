"Укрзалізниця" планує повернути поїзд Київ-Берлін у 2020 році
Понеділок, 12 серпня 2019, 12:45
Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" має намір наступного року запустити поїзд за маршрутом Київ-Берлін.
Про це повідомив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН, передає "Європейська правда".
"Ми хочемо повернути маршрут Київ-Берлін. Сподіваюся, що запустимо його наступного року", - сказав він.
При цьому Кравцов зазначив, що загалом торік "Укрзалізниця" перевезла до країн ЄС на 83% більше пасажирів, ніж у 2017 році.
"Є попит з боку пасажирів, тому і надалі розвиватимемо міжнародне залізничне сполучення", - зазначив він.
Як відомо, 9 червня "Укрзалізниця" запустила поїзд за маршрутом Мукачево - Кошице (Словаччина) по євроколії.
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