"Укрзалізниця" планує повернути поїзд Київ-Берлін у 2020 році

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" має намір наступного року запустити поїзд за маршрутом Київ-Берлін.

Про це повідомив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН, передає "Європейська правда".

"Ми хочемо повернути маршрут Київ-Берлін. Сподіваюся, що запустимо його наступного року", - сказав він.

При цьому Кравцов зазначив, що загалом торік "Укрзалізниця" перевезла до країн ЄС на 83% більше пасажирів, ніж у 2017 році.

"Є попит з боку пасажирів, тому і надалі розвиватимемо міжнародне залізничне сполучення", - зазначив він.

Як відомо, 9 червня "Укрзалізниця" запустила поїзд за маршрутом Мукачево - Кошице (Словаччина) по євроколії.

Європейська правда