В Україні впровадять електронний кабінет для новонароджених

В Офісі президента погодили з профільними органами і міжнародними донорами план дій щодо впровадження проекту "еМалятко".

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Учасники наради узгодили спільний план дій із зауваженнями, після обробки та внесення яких він буде оприлюднений", - йдеться в повідомленні.

"Спільний план складений на основі ваших пропозицій і містить деталізовані завдання з урахуванням конкретних термінів підключення до системи "Трембіта", розробки веб-сервісів електронної взаємодії, затвердження та реалізації форми комплексної заявки і т.д", - підкреслив радник глави держави Михайло Федоров.

Перший заступник голови Державного агентства з питань е-урядування Олексій Вискуб зазначив, що проект "еМалятко" передбачає істотну зміну бізнес-процесів навколо базових реєстрів і побудову складних електронних взаємодій.

Проект "еМалятко" дозволить отримати 10 послуг держави, пов'язаних з народженням дитини, за однією електронною заявою відразу в пологовому будинку.

Передбачено зменшення кількості необхідних візитів з 11 до 0, а кількості необхідних документів - з 37 до 1.

Нагадуємо:

8 серпня було оприлюднено постанову Кабінету міністрів "Про реалізацію експериментального проекту зі створення сприятливих умов для реалізації прав дитини", яким, зокрема, затверджено порядок надання комплексної послуги "еМалятко".

Кабмін передбачив запуск з 1 січня 2020 року електронної послуги, за допомогою якої батьки новонароджених зможуть отримати 10 сервісів онлайн.

Зокрема, мова йде про державну реєстрацію народження дитини, реєстрацію місця проживання дитини, призначення державних виплат при народженні дитини, внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, внесення відомостей до реєстру платників податків, видачу посвідчень батькам багатодітних сімей та призначення допомоги дітям, які виховуються в багатодітних сім'ях і ряд інших послуг.

Економічна правда