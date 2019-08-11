Ціни на залізну руду за тиждень впали майже на 15%

Сінгапурські ф'ючерси на залізну руду завершили робочий тиждень 14% падінням, опустившись нижче позначки в 90 доларів за тонну.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Спотові контракти подешевшали до мінімального показника з квітня цього року.

Каталізаторами світового падіння цін на залізорудну сировину є відразу цілий ряд факторів, серед яких уповільнення попиту в Китаї, торгові війни і відновлення складських запасів в першій половині 2019 року, передає агентство Bloomberg.

У Сінгапурі в п'ятницю залізна руда подешевшала на 2,7%, до 88,23 долара за тонну.

Ф'ючерси на Даляньській сировинній біржі впали в ціні на 3,3%, до 639 юанів за тонну. Їх тижневе падіння становило при цьому 12%.