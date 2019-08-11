Всі розділи
Укр / Рус

Wizz Air виконав перший рейс Київ-Лейпциг

Неділя, 11 серпня 2019, 11:09
 

Авіакомпанія Wizz Air виконала рейс Київ-Лейпциг, про організацію якого оголосила в кінці травня.

Про це пише ЦТС.

Перший виліт з аеропорту Київ відбувся 9 серпня о 13.00. Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях.

Планована тривалість польоту - трохи більше 2 годин. Вартість одного квитка становить від 1300 гривень в одну сторону.

Раніше лоукостер оголосив про скасування в серпні частини рейсів з Києва по 17 напрямам через операційні причини, а саме через затримку з дозаправкою літаків.

Загальний обсяг скорочених рейсів Wizz Air з Києва становив 24 за тиждень.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Wizz Air

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Wizz Air відкриває 6 рейсів з Одеси та додає новий напрямок зі Львова 6 серпня 2019, 14:56
Wizz Air за останні два тижні скасував 50 вильотів із Києва 31 липня 2019, 11:34
Wizz Air відкрив продаж квитків на рейси з "Борисполя" 19 липня 2019, 15:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!