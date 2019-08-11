Wizz Air виконав перший рейс Київ-Лейпциг
Неділя, 11 серпня 2019, 11:09
Авіакомпанія Wizz Air виконала рейс Київ-Лейпциг, про організацію якого оголосила в кінці травня.
Про це пише ЦТС.
Перший виліт з аеропорту Київ відбувся 9 серпня о 13.00. Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях.
Планована тривалість польоту - трохи більше 2 годин. Вартість одного квитка становить від 1300 гривень в одну сторону.
Раніше лоукостер оголосив про скасування в серпні частини рейсів з Києва по 17 напрямам через операційні причини, а саме через затримку з дозаправкою літаків.
Загальний обсяг скорочених рейсів Wizz Air з Києва становив 24 за тиждень.
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