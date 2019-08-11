Wizz Air виконав перший рейс Київ-Лейпциг

Авіакомпанія Wizz Air виконала рейс Київ-Лейпциг, про організацію якого оголосила в кінці травня.

Про це пише ЦТС.

Перший виліт з аеропорту Київ відбувся 9 серпня о 13.00. Перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях.

Планована тривалість польоту - трохи більше 2 годин. Вартість одного квитка становить від 1300 гривень в одну сторону.

Раніше лоукостер оголосив про скасування в серпні частини рейсів з Києва по 17 напрямам через операційні причини, а саме через затримку з дозаправкою літаків.

Загальний обсяг скорочених рейсів Wizz Air з Києва становив 24 за тиждень.