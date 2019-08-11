Ізраїль, Кіпр і Греція працюють над проектом поставок газу в ЄС

Ізраїль, Кіпр і Греція планують транспортувати в Європу природний газ зі східної частини Середземного моря.

Про це пише "Німецька хвиля".

Грецький міністр охорони навколишнього середовища та енергетики Костіс Хадзідакіс підтвердив тісну співпрацю трьох держав після зустрічі зі своїм кіпрським та ізраїльським колегою. Переговори завершилися в Афінах 7 серпня.

"Ми сподіваємося, що незабаром зможемо підписати відповідний договір", - підкреслив ізраїльський міністр енергетики Юваль Штайніц. Він особливо відзначив значимість проекту для Європи.

Кілька років тому на сході Середземного моря у ізраїльських берегів були виявлені великі запаси природного газу.

Проект передбачає будівництво газопроводу для його транспортування спочатку на Кіпр, потім на грецький острів Крит і на материкову частину Греції. Учасники афінських переговорів допустили участь Єгипту в енергетичному проекті.

Агентство dpa зазначає, що тристоронній проект може мати велике значення і в контексті прагнення Євросоюзу диверсифікувати поставки газу в Європу і стати більш незалежним у цьому питанні від Росії.