Трамп не планує занижувати курс долара

Сполучені Штати не планують навмисно послабляти курс долара.

Про це заявив в п'ятницю президент США Дональд Трамп журналістам в Нью-Йорку, передає "Інтерфакс-Україна".

У відповідь на питання, чи планує він девальвацію долара у відповідь на ослаблення юаня, Трамп відповів: "Ні, нам це не потрібно".

Як повідомлялося, на цьому тижні ЦБ Китаю двічі встановлював довідковий курс національної валюти на позначці, що перевищує 7 юанів за 1 долар. Це мінімальне значення курсу з 2008 року.

"У нас найнадійніша валюта в світі. Ми задаємо стандарт для всього світу", - зазначив президент США.

Разом з тим Трамп додав, що якщо Федеральна резервна система знизить ставки, це автоматично дещо знизить курс долара, послабивши тиск на експортерів.

Раніше Трамп неодноразово критикував Федрезерв за надто жорстку грошово-кредитну політику, що, на думку президента, ставить США в невигідне конкурентне становище порівняно з іншими країнами і уповільнює темпи економічного зростання в країні.