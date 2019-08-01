Мінрегіон зобов'язав подвоїти кількість жіночих туалетів у кінотеатрах

З 1 листопада вступають в дію нові будівельні норми щодо закладів культури, які у 2 рази збільшують кількість жіночих вбиралень у кінотеатрах та театрах при їх новому будівництві або реконструкції.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та регіонального розвитку і ЖКГ Лев Парцхаладзе.

"Тепер розрахунок такий: 1 санітарний прилад на 15 осіб в кінотеатрах та 1 санприлад на 10 осіб в театрах. Їх кількість визначатиметься розрахунковою місткістю цих закладів.

Наприклад, якщо театр розрахований на 600 відвідувачів, то раніше потрібно було проектувати 30 жіночих туалетів (кабінок), а за новими нормами - треба буде 60", - пояснив він.

Заступник міністра зазначив, що частина туалетних кімнат має обов'язково проектуватися доступними для людей з інвалідністю та інших груп маломобільного населення, а також містити сповивальні столики для немовлят.

"Такі зміни пов’язані з великими чергами, які сьогодні спостерігаються в жіночі вбиральні практично в усіх громадських закладах. Крім цього, як показують дослідження, жінкам для відвідування санітарних кімнат потрібно на 50% більше часу, ніж чоловікам. Тому в громадських місцях пропускна здатність жіночих туалетів значно нижча, ніж чоловічих", - додав він.

Такі зміни щодо збільшення кількості жіночих туалетів планують внести і в інші державні будівельні норми, що стосуються проектування громадських закладів, зокрема, закладів харчування, побутового обслуговування тощо.

Економічна правда