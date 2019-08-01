Всі розділи
Укр / Рус

Прибутки українських банків зросли у майже 4 рази - НБУ

Четвер, 1 серпня 2019, 18:48

У першому півріччі 2019 року банки отримали 31 мільярдів гривень чистого прибутку - це у 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Загалом доходи банків за шість місяців поточного року зросли на 31% до 121 млрд грн, витрати – на 7% до 90 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Більшість прибутків банківської системи сформував Приватбанк, який один отримав 18,3 мільярда гривень прибутку. Іноземні банки отримали 9 мільярдів гривень прибутку.

"Суттєве зростання прибутковості банківської системи у I півріччі 2019 року стало можливим завдяки зростанню чистих процентного та комісійного доходів банків на 20%  до 39,3 млрд грн та 17% до 20,8 млрд грн відповідно", - заявили в НБУ.

Також у Нацбанку зазначили, що прибутковість банківського сектору зросла завдяки збільшенню кредитування населення України. Такі кредити, як правило, мають багато комісійних платежів, а різниця між відсотками за кредитами та відсотками за депозитами є вищою, ніж у підприємств.

У першому півріччі 2019 року НБУ зафіксував зменшення кількості збиткових банків - їх було 10, хоча за підсумками 2018 року таких банків було 14.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нацбанк банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бізнес закликає Нацбанк врегулювати механізм заокруглення в чеках 1 серпня 2019, 15:23
Нацбанк дозволить переказувати гроші за допомогою QR-коду 1 серпня 2019, 10:40
Голова Мінфіну розкритикувала Нацбанк за зміцнення гривні 31 липня 2019, 14:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!