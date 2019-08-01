У Кабміні анонсували перевірку 21 теплокомуненерго через тарифи на тепло

Держаудитслужба проведе перевірку 21 теплогенеруючого підприємства у різних областях, підставою є високі тарифи цих підприємств на тепло.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає "Урядовий портал".

"Наше завдання перевірити ефективність тарифів, встановлених підприємствами ТКЕ на місцях. У більшості випадків, вони є необґрунтованими і не відповідають дійсності. У цей перелік потрапили підприємства, які мають найвищий тариф - від 1800 до 2300 грн за 1 Гкал.

Зокрема, місто Барвінкове (Харківська обл.) – 2276 грн за 1Гкал, Вінницяоблтеплоенерго, Володимир-Волинськтеплокомуненерго, Смілатеплокомуненерго й інші. Практично у всіх областях є такі міста", - сказав він.

"Задекларована підприємствами ТКЕ ефективність має бути підтверджена документально", - додав Зубко.

Економічна правда