Суд зупинив ще один процес визнання недійсною націоналізації Приватбанку
Касаційний господарський суд зупинив процес визнання недійсною процедури обміну та продажу акцій Приватбанку державі - "ball-in".
Про це повідомляє НВ Бізнес.
Зазначається, що провадження зупинили до розгляду Верховною палатою Верховного Суду адміністративної справи. У цій справі вирішуватиметься питання про підвідомчість спорів про визнання недійсними договорів купівлі акцій неплатоспроможного банку Приватбанк в процесі його виведення з ринку в кінці 2016 року (процедурі bail-in).
"Предметом спору у цій справі є вимоги позивача панамської компанії THEO Worldwide Corporation про визнання недійсним договору придбання акцій додаткової емісії Приватбанку в обмін на грошові зобов’язання банку перед компанією UK SPV Credit Finance PLC (так звана процедура bail-in) і стягнення збитків в сумі 663 тисяч доларів, які були частково задоволені судами попередніх інстанцій", - йдеться у повідомленні.
Як третіх осіб на стороні відповідачів залучили Фонд гнарантування вкладів фізичних осіб, Мінфін і НБУ, третіми особами на стороні позивача стали GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.
"Договори обміну зобов’язань (bail-in) на акції додаткової емісії Приватбанку і наступні договори продажу акцій державі - технічна процедура націоналізації банку. Якщо визнати договори bail-in недійсними, то фактично націоналізація була проведена на підставі неправомірних договорів", - пояснили виданню обізнані джерела на юридичному ринку.
Сума bail-in склала 29 мільярдів грн.
"Беручи до уваги те, що ця категорія спорів наразі розглядається одночасно судами трьох юрисдикцій - громадянської, господарської та адміністративної, суд фактично визнав неможливим продовження розгляду цієї справи до моменту остаточного виведення Великої палати Верховного Суду з даного питання", - зазначили юридичні представники Приватбанку.
Вони додали, що якби Касаційний господарський суд не зупинив провадження у справі і розглянув його по суті, а Велика палата Верховного Суду надалі прийшла б до висновку про підвідомчість спорів цієї категорії справ судом адміністративної юрисдикції, він вважався б таким, що не мав повноважень на прийняття рішення в цій справі.
Нагадуємо:
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.
Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.
20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.
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