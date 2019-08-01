Суд зупинив ще один процес визнання недійсною націоналізації Приватбанку

Касаційний господарський суд зупинив процес визнання недійсною процедури обміну та продажу акцій Приватбанку державі - "ball-in".

Про це повідомляє НВ Бізнес.

Зазначається, що провадження зупинили до розгляду Верховною палатою Верховного Суду адміністративної справи. У цій справі вирішуватиметься питання про підвідомчість спорів про визнання недійсними договорів купівлі акцій неплатоспроможного банку Приватбанк в процесі його виведення з ринку в кінці 2016 року (процедурі bail-in).

"Предметом спору у цій справі є вимоги позивача панамської компанії THEO Worldwide Corporation про визнання недійсним договору придбання акцій додаткової емісії Приватбанку в обмін на грошові зобов’язання банку перед компанією UK SPV Credit Finance PLC (так звана процедура bail-in) і стягнення збитків в сумі 663 тисяч доларів, які були частково задоволені судами попередніх інстанцій", - йдеться у повідомленні.

Як третіх осіб на стороні відповідачів залучили Фонд гнарантування вкладів фізичних осіб, Мінфін і НБУ, третіми особами на стороні позивача стали GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.

"Договори обміну зобов’язань (bail-in) на акції додаткової емісії Приватбанку і наступні договори продажу акцій державі - технічна процедура націоналізації банку. Якщо визнати договори bail-in недійсними, то фактично націоналізація була проведена на підставі неправомірних договорів", - пояснили виданню обізнані джерела на юридичному ринку.

Сума bail-in склала 29 мільярдів грн.

"Беручи до уваги те, що ця категорія спорів наразі розглядається одночасно судами трьох юрисдикцій - громадянської, господарської та адміністративної, суд фактично визнав неможливим продовження розгляду цієї справи до моменту остаточного виведення Великої палати Верховного Суду з даного питання", - зазначили юридичні представники Приватбанку.

Вони додали, що якби Касаційний господарський суд не зупинив провадження у справі і розглянув його по суті, а Велика палата Верховного Суду надалі прийшла б до висновку про підвідомчість спорів цієї категорії справ судом адміністративної юрисдикції, він вважався б таким, що не мав повноважень на прийняття рішення в цій справі.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Рекомендуємо почитати:

Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів

Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?

Ігор Коломойський: Я вважаю, що Порошенко – моя маріонетка