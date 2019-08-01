Кандидат в прем'єр-міністри пояснив кадрові чистки в Антимонопольному комітеті
Склад Антимонопольного комітету може бути повністю оновлений, недавні звільнення були першим кроком.
Про це написав заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук під постом колишньої держуповноваженої Агії Загребельської в Facebook.
"АМКУ потрібно перезавантажити, щоб повернути до нього довіру ... Чи буде звільнений весь склад, покаже час, але я думаю, що це не останнє звільнення в АМКУ", - написав він.
Остаточне оновлення держуповноважених АМКУ може статися до кінця року.
"Ваше звільнення (Агії Загребельської - ред) - частина такого перезавантаження. І вона ще не завершена ... Це політичне рішення. Причина - до вас немає довіри", - написав Гончарук.
Зазначимо, що за даними Української правди, Олексій Гончарук є головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра на сьогоднішній день.
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Нагадуємо:
31 липня президент Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету.
5 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох державних уповноважених АМКУ – Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.
8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.
Економічна правда
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