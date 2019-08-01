Кандидат в прем'єр-міністри пояснив кадрові чистки в Антимонопольному комітеті

Олексій Гончарук

Склад Антимонопольного комітету може бути повністю оновлений, недавні звільнення були першим кроком.

Про це написав заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук під постом колишньої держуповноваженої Агії Загребельської в Facebook.

"АМКУ потрібно перезавантажити, щоб повернути до нього довіру ... Чи буде звільнений весь склад, покаже час, але я думаю, що це не останнє звільнення в АМКУ", - написав він.

Остаточне оновлення держуповноважених АМКУ може статися до кінця року.

"Ваше звільнення (Агії Загребельської - ред) - частина такого перезавантаження. І вона ще не завершена ... Це політичне рішення. Причина - до вас немає довіри", - написав Гончарук.

Зазначимо, що за даними Української правди, Олексій Гончарук є головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра на сьогоднішній день.

Рекомендуємо почитати: Дев'ять негренят: хто з керівників АМКУ виживе після чисток Зеленського

Нагадуємо:

31 липня президент Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету.

5 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох державних уповноважених АМКУ – Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.

8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.

Економічна правда