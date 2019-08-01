Нацбанк дозволить переказувати гроші за допомогою QR-коду

Національний банк розробив проект правил використання QR-коду для переказу грошових коштів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Нові правила визначають єдині принципи використання QR-коду учасниками безготівкових розрахунків для здійснення переказу коштів та вимоги до реквізитів QR-коду.

Це сприятиме зручності безготівкових розрахунків, спрощенню процедури оплати рахунків і обміну платіжними реквізитами, вважають в НБУ.

Зазначається, що використання QR-коду забезпечить можливість зручного заповнення платіжних реквізитів клієнтами банків для оплати товарів і послуг, в тому числі комунальних та здійснення переказу коштів зі свого рахунку на рахунок іншої фізичної особи.

QR-код може формуватися засобами мобільного додатка, інтернет-банкінгу, системи "клієнт-банк", а також може бути роздрукованим на папері, зазначено в повідомленні НБУ.

НБУ розіслав проект правил банкам і небанківським установам і буде приймати пропозиції до нього до 15 серпня 2019 року.

Економічна правда