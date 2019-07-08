До зведеного бюджету України надійшло майже 529 мільярдів - ДФС

У січні-червні 2019 року до зведеного бюджету країни надійшло 528,8 мільярда гривень – це на 65,8 мільярда, або на 14,2% більше, ніж у І півріччі 2018 року.

Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.

Так, до державного бюджету забезпечено 401,3 млрд грн - на 44,4 млрд грн, або на 12,5% перевищує відповідний показник минулого року.

До місцевих бюджетів забезпечено 127,6 млрд грн - на 21,4 млрд грн, або 20,1% більше, ніж у І півріччі минулого року.

У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів:

з частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – 300,1% (+14,2 млрд грн);

податку на прибуток підприємств– 105,3% (+ 2,7 млрд грн);

податку та збору на доходи фізосіб – 104,8% (+ 2,4 млрд грн);

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 127,3% (+1 млрд грн);

екологічного податку – 107,2% (+ 0,1 млрд гривень).

У розрізі основних платежів у січні-червні 2019 року приріст до аналогічного періоду минулого року забезпечено з частини чистого прибутку, що вилучається до держбюджету – у 4,7 рази (+16,8 млрд грн), із податку та збору на доходи фізосіб – на 21,1% (+ 8,9 млрд грн), рентної плати за користування надрами – у 1,4 рази (+ 6,4 млрд грн), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – на 5,1% (+ 1,3 млрд гривень).

Нагадаємо, за січень-квітень до зведеного бюджету надійшло 390 мільярдів.

Економічна правда