Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого Марію Ніжнік.

Відповідний указ опублікваний 8 липня на сайті президента.

Ніжнік була призначена на цю посаду п'ятим президентом України Петром Порошенко в липні 2015 року.

Нагадаємо:

5 липня президент Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України - Андрія Вовка, Валерія Полюховича та Агію Загребельську.

Антимонопольний комітет підконтрольний президенту і підзвітний Верховній Раді.

До його складу входять глава комітету і вісім державних уповноважених, які є його членами.

Звільнені Зеленським держуповноважені працювали в АМКУ з 2015 року.

Економічна правда