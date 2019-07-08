Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ
Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого Марію Ніжнік.
Відповідний указ опублікваний 8 липня на сайті президента.
Ніжнік була призначена на цю посаду п'ятим президентом України Петром Порошенко в липні 2015 року.
Нагадаємо:
5 липня президент Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України - Андрія Вовка, Валерія Полюховича та Агію Загребельську.
Антимонопольний комітет підконтрольний президенту і підзвітний Верховній Раді.
До його складу входять глава комітету і вісім державних уповноважених, які є його членами.
Звільнені Зеленським держуповноважені працювали в АМКУ з 2015 року.
Економічна правда
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