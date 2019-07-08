Державна лотерея "КОСМОЛОТ" припинила роботу

В Українській національній лотереї заявили про припинення розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї "КОСМОЛОТ" з 6 липня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба УНЛ.

Зазначається, що продаж лотерейних білетів (прийняття ставок / сплата участі) лотереї "КОСМОЛОТ" здійснювалась до 23:59:59 5 липня 2019 року.

"Усі прийняті оплати за участь в державній грошовій миттєвій лотереї "КОСМОЛОТ" після 23:59:59 годин 05 липня 2019 року будуть вважатися незаконними та такими, що порушують вимоги ЗУ "Про державні лотереї в Україні" та ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Останнім днем дії посвідчень, виданих підприємством "Українська Національна Лотерея" для розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї "КОСМОЛОТ" є 5 липня 2019 року.

"З 6 липня 2019 року припиняються договори доручення та передоручення на розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї "КОСМОЛОТ", - підкреслили в Українській національній лотереї.

З огляду на це в УНЛ просять після 23:59:59 5 липня не здійснювати та не приймати ставок у лотереї "КОСМОЛОТ" як в наземних пунктах розповсюдження, так і на Інтернет сайті https://cosmolot.com.ua та на інших он-лайн ресурсах, які мають подібні назви.

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Економічна правда