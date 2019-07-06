Після зняття санкцій компанія Дерипаски домовилась про будівництво заводу в США

Компанія Русал російського олігарха Олега Дерипаски уклала з американською Braidy Industries угоду про будівництво заводу з випуску алюмінієвої продукції в Ешленді (штат Кентуккі, США).

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що у квітні компанії підписали договір про наміри. Таож вони уклали контракт на поставку 200 тисяч тонн алюмінію щорічно протягом 10 років після будівництва і запуску виробництва.

Інвестиції Русалу в проект становитимуть 200 мільйонів доларів, компанія отримає 40% нового заводу, Braidy Industries - 60%.

Після підписання договору про наміри партнери планують залучити кошти на фінансових ринках. Braidy планує отримати 500 млн доларів від інвесторів, що, в свою чергу, дозволить дістати необхідні для будівництва 1,2 млрд доларів кредитів.

За даними Wall Street Journal, "алюмінієвий стартап" в Ешленді - найбільший новий проект в алюмінієвій галузі США за останні чотири десятиліття.

У проект 15 мільйонів доларів вклав штат Кентуккі. Таку ж суму штат готовий витратити на різні заходи для підтримки компанії.

Нагадуємо:

США скасували санкції щодо трьох компаній російського мільярдера Олега Дерипаски.

Йдеться, зокрема, про компанії Русал, EN+ Group Plc та АТ "ЄвроСібЕнерго".

При цьому відносно самого Дерипаски санкції США продовжують діяти, а його власність залишається заблокованою.

У квітні 2018 р. Мінфін США наклав санкції на Олега Дерипаску та кілька компаній, в яких він є найбільшим акціонером, через злочинні дій Росії, а також злочинне минуле самого Дерипаски.

Санкції - найжорсткіші після анексії Криму - кілька разів переносилися, оскільки США розглядали можливість, що Дерипаска, крім іншого, більше не буде контролювати компанії.

У травні Дерипаска покинув раду директорів En+, найбільшого акціонера UC Rusal. Однак у Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.

В рамках переговорів з Вашингтоном щодо ослаблення санкцій США "Русал" та її партнер En+ вибрали директора і керівництво, не пов'язане з Дерипаскою.

Наприкінці грудня Мінфін США заявив про намір протягом 30 днів зняти санкції з цих трьох енергетичних компаній.

У січні 2019 року демократи у Сенаті підготували резолюцію, яка не підтримує вже прийняте рішення Мінфіну США зняти санкції з підприємств En+, Rusal і EuroSibEnergo, що належать Дерипасці, однак голосів за рішення, яке б заблокувало скасування санкцій, не вистачило.

У березні Дерипаска подав до суду на США, стверджуючи, що вони перевищили повноваження, наклавши санкції на його компанії.