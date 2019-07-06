Зеленський сподівається на допомогу Трампа у питанні "Північного потоку-2"

Президент Володимир Зеленський сподівається на допомогу президента США Дональда Трампа у протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив у суботу у Львові під час представлення голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, де Зеленському поставили питання про протидію "Північному потоку-2".

"Ми вже розуміємо, що, крім Данії, вся Європа буде підтримувати будівництво "Північного потоку". Нема чого приховувати. Це як повернення Росії до ПАРЄ – питання вирішено вже давно, дуже давно. Політики спекулюють цією темою і щодо повернення до ПАРЄ, що це при нас сталося, чи "Північний потік". Нас ніхто не запитує", – заявив Зеленський.

За його словами, ані канцлер Німеччини Ангела Меркель, ані президент Франції Еммануель Макрон не будуть впливати на продовження будівництва "Північного потоку".

"Тому що на них впливає дуже сильно їхній локальний бізнес. Вони нічого з цим зробити не зможуть", – вважає президент.

"Тому єдине рішення цього питання – у мене буде зустріч у США з президентом Америки. Це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання у бік України", – заявив Зеленський.

Нагадаємо:

12 червня президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість використання санкцій США для припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.

Українська правда