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Джефф Безос офіційно розлучився: колишня дружина отримає 4% акцій Amazon

Субота, 6 липня 2019, 13:02

Засновник Amazon Джефф Безос та його дружина Маккензі офіційно оформили розлучення, за підсумками якого Безос передасть уже колишній дружині близько 4% акцій компанії (вони оцінюються у 38 мільярдів доларів).

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Безос залишиться власником 12% акцій Amazon, які оцінюються у 114,8 млрд доларів і надалі вважатиметься найбатшою людиною світу. Маккензі Безос заявила, що передасть йому голосуючі права на свої акції.

У травні Маккензі пообіцяла віддати половину своїх статків на благодійність.

Нагадаємо:

Безос оголосив про розлучення із дружиною в січні, до цього пара прожила в шлюбі 25 років. Пара залишається у хороших відносинах і має намір разом виховувати дітей.

Сума, яку отримає Маккензі після розлучення, стане однією з найбільших угод в історії. Зокрема, вона перевищує найбільше на даний момент IPO — в 2014 році китайська Alibaba залучила в ході первинного розміщення акцій 25 млрд дол.

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