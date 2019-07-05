Кабмін підтримав 4 проекти угод із ЄС про фінансову підтримку України

Кабінет міністрів підтримав на засіданні 5 липня чотири проєкти угоди між Україною та ЄС для залучення додаткового фінансування соціальної та економічної сфер на 86,9 мільйона євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Відповідно до проєкту Додаткової угоди про збільшення фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу України", Європейська комісія збільшить фінансування проєкту на 10 млн євро. Після підписання відповідної угоди загальний кошторис проекту становитиме 60 млн євро.

"Кошти будуть залучені на соціальне і економічне відновлення Луганської та Донецької областей, а також регіонів, що межують з Азовським морем", - заявили в МЕРТ.

Також Європейська комісія надасть 44 млн євро на фінансування "Програми технічного співробітництва на 2019 рік", зокрема на реформування сільського господарства, енергетики, держзакупівель, охорони навколишнього середовища і торгівлі.

Проєкт угоди "Про підтримки громадянського суспільства та культури" передбачає допомогу ЄС у розмірі 10 млн євро на розвиток закладів культури, залучення громадськості у формування політики і загальний процес реформування України.

Проєкт угоди про фінансування "Антикорупційної ініціативи ЄС і України - Фаза ІІ" дозволить залучити 22,9 млн євро.

Своїм рішенням уряд також уповноважив першого віце-прем’єра підписати всі перелічені вище угоди.

Європейська правда