Заступник Коболєва йде з "Нафтогазу" — ЗМІ

Сергій Коновець

Заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець припиняє роботу в компанії.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на інформоване джерело.

За словами співрозмовника, Коновець переходить на роботу в один з державних банків.

Непрямим підтвердженням цієї інформації може бути оприлюднена 13 червня на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції декларація про доходи Коновця із зазначенням "кандидат на посаду", тоді як керівники "Нафтогазу" не підпадають під дію закону про електронне декларування.

За підсумками 2018 року Коновець задекларував дохід в "Нафтогазі" в розмірі 22,7 млн ​​грн.

Коновець працює заступником голови правління "Нафтогазу" з березня 2014 року і відповідає за фінансово-економічний напрямок в компанії.