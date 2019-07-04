Платежі за держборгом в 2020 році збільшились на 52 мільярди

Міністерство фінансів збільшило прогнозну оцінку платежів в рахунок погашення і обслуговування державного боргу в 2020 році.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті Мінфіну.

Оцінка збільшена до 351,88 млрд грн, що на 16,08 млрд грн більше в порівнянні з прогнозом на початок червня і на 52 млрд грн - у порівнянні з очікуваним показником на початок року.

Згідно з даними Мінфіну, прогнозовані виплати за внутрішнім боргом на 13,69 млрд грн вище показників місячної давності - 170,72 млрд грн, в тому числі - 64,54 млрд грн на обслуговування.

Прогноз виплат за зовнішнім боргом після зниження в квітні-червні зріс на 2,39 млрд грн - до 181,16 млрд грн, з них обслуговування займає 52,45 млрд грн.

Як і раніше, пікові періоди виплат за держборгом у 2020 році прогнозуються в першому і третьому кварталах - 107,42 млрд грн і 124,51 млрд грн відповідно.

Традиційно підвищення торкнулося і прогнозу оцінки платежів в поточному році - на 6,41 млрд грн в порівнянні з червневими показниками - до 487,96 млрд грн, з них за внутрішнім боргом - 344,32 млрд грн.

Згідно з прогнозом, в третьому кварталі цього року виплати становитимуть 133,81 млрд грн (прогноз на початок року - 93,89 млрд грн), в четвертому - 83,02 млрд грн (51,41 млрд грн).

За даними Національного банку, загальний обсяг облігацій внутрішньої державної позики з початку 2019 року по 3 липня збільшився на 17,12 млрд грн - до 772,823 млрд грн.

Одночасно портфель ОВДП Нацбанку з початку року скоротився на 11,01 млрд грн - до 337,088 млрд грн, банків - на 28,7 млрд грн, до 345,759 млрд грн.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Інтерфакс-Україна