Скільки заробили програми з App Store і Google Play в 2019 році - дослідження

Програми з App Store і Google Play з початку 2019 року сукупно отримали 39,7 мільярда доларів виручки, що на 15,4% більше минулорічного показника (34,4 мільярда доларів).

Про це повідомили аналітики сервісу Sensor Tower, передає AIN.ua.

При цьому зростання доходів цих магазинів додатків сповільнилося: в 2018 році приріст виручки становив 27,8%.

У 2019 року в App Store витратили 25,5 млрд дол, в Google Play - 14,2 млрд дол.

При цьому магазин Apple приносить на 80% більше виручки, але зростає повільніше. Його прибутковість за рік піднялася на 13,2% проти 19,6% у Google Play.

Аналітики відзначають, що одним із факторів, що вплинули на динаміку App Store, стало уповільнення зростання в Китаї, а також робота Netflix - одного з провідних додатків на платформі по виручці.

Стрімінговий сервіс відключив оформлення передплати через додаток, щоб уникнути комісії Apple. Тепер оплатити підписку можна тільки на сайті.

У першому півріччі 2019 го, Netflix виручив через App Store 339 млн дол і опустився на другу сходинку за цим показником серед ігрових проектів.

Лідирує Tinder- додаток для знайомств за перший же рік оформило транзакцій на 497 млн дол.

На третьому місці Tencent Video - відео-сервіс з Китаю заробив 278 млн дол.

Що стосується завантаження додатків, то, відзначають аналітики, найчастіше скачують у WhatsApp, Messenger і Facebook. На четверте місце вийшов TikTok, який обійшов Instagram.

У цілому статистика кількості завантажень в App Store незначно впала, в Google Play - зросла на 16,4%.

Витрати на ігри в 2019 році тільки у першому півріччі поточного року зросли на 11,3%. В App Store на ігри витратили 17,6 млрд дол, в Google Play - 12 млрд дол. Лідирують Honor of Kings, Fate / Grand Order, Monster Strike, Candy Crush Saga і PUBG Mobile.

Як повідомлялося, пошуковий гігант Google знає про нас більше, ніж найближчі люди.

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