10 підприємств не купуватимуть газ у "Нафтогазу" у серпні через борги

10 підприємств (3% від загальної кількості контрагентів), які купують газ у НАК "Нафтогаз України", не забезпечили рівень розрахунків з компанією, достатній для того, щоб і далі отримувати газ.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що станом на кінець липня умови, необхідні для продовження газопостачання, виконали 374 теплогенеруючих підприємства, які купують газ у НАК "Нафтогаз України".

У компанії заявили, що надіслали підприємствам-боржникам письмові повідомлення щодо необхідності самостійного припинення газоспоживання з 1 серпня 2019 року, якщо до цього часу відповідні розрахунки не будуть здійснені.

"У разі невиконання цієї вимоги транспортування та розподіл природного газу таким боржникам має бути припинено у встановленому законодавством порядку із залученням відповідних операторів ГТС/ГРМ", - підкреслили у "Нафтогазі".

"Нафтогаз вкотре звертає увагу контрагентів на необхідність своєчасної оплати отриманого газу, щоб і далі купувати газ на пільгових умовах.

Адже через нездатність окремих підприємств виконувати свої контрактні зобов’язання без тепла в опалювальний період може залишитись населення, яке своєчасно оплачує спожите тепло", - додали у прес-службі.

Економічна правда