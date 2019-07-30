ЄС збільшує квоти для українських експортерів м'яса птиці

Перший віцепрем'єр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів 30 липня підписав угоду між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінекономрозвитку.

Річну квоту на м'ясо птиці та переробленого м'яса птиці буде поступово збільшено у 2,5 рази.

Зазначені зміни набудуть чинності після їх ратифікації парламентами обох сторін.

Нагадаємо, Україна станом на 22 липня повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до ЄС за дев’ятьма групами товарів: мед, цукор, крупи та борошно, оброблений крохмаль, оброблені томати, виноградний і яблучний сік, пшениця, кукурудза та вершкове масло.

Як стало відомо у березні, Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС. Євросоюз збільшить безмитні квоти на курятину з України і закриє хитру юридичну лазівку, яку використовувала компанія мільярдера Юрія Косюка.

Рішення стосувалося ситуації, якою висловлювали невдоволення європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС. Курятина з кісткою відправляється на заводи ЄС без сплати будь-яких мит, а далі кістку відрізають і продають як куряче філе.

Європейська правда