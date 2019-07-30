Податкова виявила понад 10 тисяч нелегальних найманців

У січні-червні 2019 року органами Державної податкової служби встановлено порушення при виплаті заробітної плати та інших доходів в 42,7% суб’єктів господарювання, які перевірялися.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

За результатами перевірок порушникам донараховано до сплати 471,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 146,1 млн грн єдиного внеску та 35,4 млн грн військового збору.

За рахунок вжитих заходів податкового контролю було виявлено 10,3 тис найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцем без оформлення трудових відносин.

Під час рейдів здійснюються обстеження виробничих, торгових приміщень юридичних та фізичних осіб, місць здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, з роботодавцями проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання податкового законодавств.

Повідомляється, що завдяки цьому за 6 місяців цього року роботодавцями додатково укладено 82,2 тис трудових угод з найманими працівниками.

За січень-червень 2019 року до державної реєстрації залучено 11,8 тис громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність неофіційно.

До бюджетів додатково сплачено 12,5 млн грн податків та зборів та 14,4 млн грн єдиного внеску.

Економічна правда