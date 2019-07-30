Американська торговельна палата назвала проблеми української ІТ–галузі

Представники Американської торговельної палати назвали обшуки в ІТ-компаніях, оподаткування ІТ-галузі, доступ до інфраструктури, а також законодавчу базу ключовими проблемами у роботі ІТ-сектору в Україні.

Про це було сказано під час зустрічі з радником президента Михайлом Федоровим, повідомляє офіційний сайт голови держави.

Представники американського бізнесу акцентували увагу на проблемних питаннях роботи в Україні, зокрема обшуках в ІТ-компаніях, оподаткуванні ІТ-галузі та доступі до інфраструктури для розміщення телекомунікаційного обладнання провайдерів, а також ключових інтересах щодо розвитку мобільного та фіксованого широкосмугового Інтернету, електронного суду й ухвалення пріоритетних законопроєктів, необхідних для ІТ-галузі.

"Розвиток цифрової економіки має стати пріоритетом № 1 для України. Ми зобов’язані здійснити цифрову трансформацію наявних галузей економіки та створити сприятливі умови для появи нових. Інакше ризикуємо відстати від провідних економік світу назавжди. Спільно з профільним бізнесом і громадськістю ми визначили чіткі завдання та цілі до 2024 року, – підкреслив Федоров.

Він додав, що ми дуже зацікавлені у залученні можливостей членів Американської торговельної палати до розвитку спільних проєктів у сфері широкосмугового Інтернету, електронної ідентифікації тощо".

Всі згадані пропозиції будуть опрацьовані Офісом президента з метою залучення інноваційного американського бізнесу до розвитку цифрової сфери в Україні.

Економічна правда