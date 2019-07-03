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Відомий економіст напророчив світовій економіці рецесію

Середа, 3 липня 2019, 20:40
 
Нуріель Рубіні

Торгова війна США та Китаю і стрибок цін на нафту через геополітичні напруженості можуть підштовхнути світову економіку до рецесії в 2020 році.

Про це заявив відомий економіст Нуріель Рубіні, передає Bloomberg.

"Зараз страшний час для світової економіки", - сказав глава Roubini Macro Associates, якого іноді називають "доктор Апокаліпсис".

Він додав, що очікує, що рецесійний шок матеріалізується в наступному році.

Акції, навпаки, сигналізують про впевненість інвесторів у тому, що центробанки підтримають економіку в той час, як США і Китай відновили торговельні переговори.

Складність, на думку Рубіні, полягає в тому, що можливості центробанків відреагувати на шоки обмежені, а основні процентні ставки як і раніше знаходяться на рекордно низьких - і в деяких випадках негативних - рівнях.

Високий рівень боргу також буде створювати перешкоди, сказав він.

За словами Рубіні, в сфері торгівлі намічається деглобалізація, оскільки державам по всьому світу доведеться вибирати, до якої країни приєднатися - США або Китаю - після провалу двосторонніх переговорів.

"Це розлучення стане жахливим в порівнянні з розривом між США і Радянським Союзом", - сказав він.

Крім того, шок від цін на нафту, викликаний напруженістю в Ірані, підвищить ймовірність стагфляції в стилі 1970-х років, оскільки підйом нафтових цін буде відбуватися на тлі уповільнення економічного зростання, сказав Рубіні.

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фінансова криза економіка ринки

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