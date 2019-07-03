Суд заборонив замінювати сільські відділення "Укрпошти" мобільними офісами

Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення відмінити передбачену Стратегією розвитку "Укрзалізниці" заміну стаціонарних відділень мобільними офісами у сільській місцевості.

Про це у Facebbok повідомив гендиректор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Окружний адмін суд м.Києва прийняв рішення скасувати стратегію розвитку Укрпошти, а також звільнити начальників відділень по 8 тисяч (зарплати - ред.) і набрати назад по 1 000 гривень.

Позов був поданий від члена Партії БЮТ Сергія Коровченка. Від тієї самої партії, члени якої голосують за те, щоб відібрати відділення у Укрпошти в Києві", - написав він.

У рішенні суду, яке оприлюднив Смілянський, йдеться, що визнаний протиправним та скасований наказ Мінінфраструктури №442 від 14 грудня 2017 року "Про затвердження стратегічного плану розвитку ПАТ "Укрпошта" на період до 2021 року в частині затвердження впровадження мобільних відділень в селах з населенням менше ніж 2 тисячі жителів.

Крім цього, суд зобов'язав Мінінфраструктури відновити роботу стаціонарних відділень "Укрпошти", які були замінені мобільними відділеннями.

Смілянський додав, що "Укрпошта" оскаржить це рішення.

Нагадаємо:

У травні Смілянський заявляв, що "Укрпошта" розширить експеримент по заміні сільських відділень мобільними офісами.

"Укрпошта" запустила перші пересувні відділення в Чернігівській області влітку 2018 року.

Економічна правда