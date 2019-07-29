Фармацевтичну компанію "Дарниця" оцінили в 400 мільйонів доларів

За підсумками незалежної оцінки компанію "Дарниця" оцінили в більш ніж в 400 мільйонів доларів.

Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

За даними Шимківа, частка українського ринку фармфірми Дарниця в упаковках (штуках виробленої продукції, - ред.) — 14%.

"Це означає, що ми найбільший фармвиробник в Україні. Наступна після нас компанія займає 7%", - сказав Шимків.

Він зазначив, що ринкові мультиплікатори в оцінці глобального фармбізнесу перевищують середні мультиплікатори по іншим галузям в рази.

Наприклад, коли мова заходить про покупку бізнесу генеричних компаній, середні мультиплікатори становлять EBITDA Х 10.

"Існують угоди з мультиплікатором 27-28. Наприклад, операція з придбання компанії Shire компанією Takeda оцінюється в 81 млрд доларів. У Європі в останні роки відбувається консолідація фарми, а значить готується багато угод", - сказав Шимків.

За його словами, ринкові мультиплікатори українського фармбізнесу в середньому становлять від 8 до 10 - в залежності від портфеля компанії.

Фармацевтична фірма "Дарниця" заснована в 1930 році. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів.

У 2017 році чистий прибуток Дарниці становила 342,1 млн грн.

Бенефіціарами компанії є сім'я Загорій, в тому числі - депутат Верховної Ради останнього скликання Гліб Загорій.