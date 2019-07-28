Прибуток італійського нафтогазового гіганта впав на чверть

Прибуток найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni в другому кварталі впав на 27%, незважаючи на збереження обсягів видобутку.

Про це повідомляється в прес-релізі Eni, передає "Інтерфакс-Україна".



Як наголошується в прес-релізі, скоригований чистий прибуток в квітні-червні становив 562 млн євро проти 767 млн ​​євро за аналогічний період минулого року.

Аналітики, опитані агентством Bloomberg, в середньому прогнозували показник на рівні 935,2 млн євро.

Видобуток нафти і газу знизився лише на 2% в річному вираженні, до 1,825 млн барелів нафтового еквівалента на добу.

Eni підтвердила, що розраховує збільшити середньодобовий видобуток вуглеводнів за підсумками року на 2-2,5% при ціні на нафту в 62 долара за барель. Передбачуваний обсяг капіталовкладень становитиме близько 8 млрд євро.

Акції Eni на торгах в Мілані в п'ятницю подешевшали на 0,9%. З початку року капіталізація компанії зросла на 3,4%, до 51,9 млрд євро.