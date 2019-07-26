"Укрзалізниця" призначила нового директора із закупівель
Директором з питань закупівель АТ "Укрзалізниця" призначено Сергія Довгаленка.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Ми ставимо мету посилити в компанії процеси, що пов’язані із закупівлями, їх плануванням, контролем та обліком. Тому цю позицію зайняв менеджер з великим досвідом роботи в зазначеній сфері", — зазначив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
З 2009 року Довгаленко займав керівні посади, зокрема, директора із закупівель у телекомунікаційних компаніях — Telecommunications Company, Bakcell (Азербайджан) та в авіакомпанії — Etihad Airways (Абу Дабі, ОАЕ).
Під його керівництвом запроваджувалися SAP-процеси замовлень та управління матеріалами.
Крім того, новопризначений менеджер працював в українському представництві LM Ericsson International AB та ДП "Reichle & De-Massari Україна". У 2002 році як директор із закупівель та логістики він долучився до ТОВ "Голден Телеком".
"Під його керівництвом було побудовано систему закупівель, запроваджено тендерні процедури та підпорядковано закупівлі в регіональних дирекціях, запроваджено проект розвитку нової мобільної мережі", - йдеться у повідомленні.
З 2007 по 2009 роки працював на посаді директора із закупівель та логістики ВАТ "Фарлеп-Інвест" (телекомунікаційна група Vega).
Економічна правда
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