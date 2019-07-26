"Укрзалізниця" призначила нового директора із закупівель

Директором з питань закупівель АТ "Укрзалізниця" призначено Сергія Довгаленка.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми ставимо мету посилити в компанії процеси, що пов’язані із закупівлями, їх плануванням, контролем та обліком. Тому цю позицію зайняв менеджер з великим досвідом роботи в зазначеній сфері", — зазначив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

З 2009 року Довгаленко займав керівні посади, зокрема, директора із закупівель у телекомунікаційних компаніях — Telecommunications Company, Bakcell (Азербайджан) та в авіакомпанії — Etihad Airways (Абу Дабі, ОАЕ).

Під його керівництвом запроваджувалися SAP-процеси замовлень та управління матеріалами.

Крім того, новопризначений менеджер працював в українському представництві LM Ericsson International AB та ДП "Reichle & De-Massari Україна". У 2002 році як директор із закупівель та логістики він долучився до ТОВ "Голден Телеком".

"Під його керівництвом було побудовано систему закупівель, запроваджено тендерні процедури та підпорядковано закупівлі в регіональних дирекціях, запроваджено проект розвитку нової мобільної мережі", - йдеться у повідомленні.

З 2007 по 2009 роки працював на посаді директора із закупівель та логістики ВАТ "Фарлеп-Інвест" (телекомунікаційна група Vega).

Економічна правда