На Волині поліція викрила службовців УЗ, які розкрадали пальне з тепловозів
Нацполіція викрила групу службовців структурного підрозділу регіональної філії "Львівська Залізниця", які розкрадали пальне з тепловозів.
Про це повідомляється на сайті Національної поліції.
"Група службовців структурного підрозділу регіональної філії "Львівська Залізниця" організувала "схему" розкрадання паливно-мастильних матеріалів для тепловозів. До складу групи входили машиністи, їх помічники та складальники поїздів пункту обслуговування вантажних вагонів, а також громадянин, який займався скупкою краденого пального", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що машиністи створювали всі необхідні умови для зливу дизельного палива з тепловозів, а їхні помічники за допомогою спеціального обладнання розкривали
дизельні баки та зливали пальне в спеціально підготовлені поліетиленові пакети.
"У попередньо обумовлених місцях машиністи зупиняли тепловози, де викрадене пальне перевантажували в транспортні засоби та перевозили до підпільних АЗС. Діяли в нічний час два-три рази на тиждень, щоразу зливали понад 500 літрів нафтопродуктів.
Викрадене дизпальне в подальшому реалізовувалося на підпільних автозаправних станціях за цінами значно нижче ринкових. Поліцейські затримали трьох правопорушників під час чергової крадіжки пального", - заявили в поліції.
Правоохоронці проводять 26 санкціонованих обшуків за місцем проживання всіх учасників злочинної групи та за місцем їх роботи.
За попередніми даними, сума завданих збитків становить понад мільйон гривень.
Економічна правда
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