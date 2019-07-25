Що та як купують українці в інтернеті - дослідження

Кожен третій інтернет-користувач в Україні купує товари онлайн, близько 82% при цьому здійснювали від 5 до 20 покупок в мережі за останній рік, а ще 17% - більше 20.

Про це свідчать результати дослідження GfK та OLX.

Дослідження GfK проводилось методом онлайн-інтерв'ю протягом квітня 2019 року серед Інтернет-користувачів по всій Україні. Вибірка - 1000 респондентів.

За даними GfK, в топ-3 товарів, які купували найчастіше, потрапили: побутова техніка - 45%, одяг - 43%, косметичні товари і парфумерія - 37%.

Подібна статистика прослідковується і на платформі OLX. З початку 2019 року на платформі найчастіше купували електроніку, дитячі речі - понад 1 200 000 товарів, позначених як продані. Одяг із косметикою з категорії "Мода та стиль" потрапили в ТОП-3 - 1 100 000 товарів за останніх півроку.

Дослідження GfK також показало - у порівнянні з осінню 2018 року зросли продажі аксесуарів та товарів для дому. Це підтверджують і дані OLX - четверту позицію в рейтингу товарів, які купують на платформі найчастіше, очолила категорія "Дім і сад", - більше 600 тисяч товарів, позначених як продані, за останні півроку.

Зазначається, що мотивація до купівлі онлайн для різних категорій товарів не однакова. Зокрема, ті користувачі, які здійснювали покупку речей для дітей, меблів та одягу, назвали причиною "більш низьку ціну в інтернет-магазині порівняно зі звичайним магазином.

А ті респонденти, які здебільшого купували одяг і мобільні телефони (не смартфони), вказували, що їм не до вподоби ходити по магазинах і вибирати товар.

Онлайн-покупці розподілились по Україні наступним чином: Центральна Україна - 24%, Західна Україна - 23%, Південна Україна - 17%, Східна Україна - 13%, Північна Україна - 12%, Київ - 10%.

Дослідження GfK показує, що вікові рамки середньостатистичного українця, який купує в мережі, - 26-35 років. Середній дохід зріс на 8% і тепер склав близько 5 600 грн. Для порівняння, середній дохід особи, яка не купує онлайн, - 3 900 грн.

Серед тих, хто здійснював покупки через смартфон або планшет, близько 51% робили це через спеціальний додаток.

"Тенденція до користування мобільними пристроями замість ПК під час онлайн-шопінгу також помітна у статистиці OLX - в середньому щодня 75% користувачів заходять на платформу саме через мобільні пристрої", - йдеться у результатах опитування.

Дослідження GfK свідчить, що отримання покупки через офіс кур’єрської служби є найбільш популярним.

Користувачі OLX також обирають цей засіб доставки. У середньому з початку 2019 року через OLX доставку здійснили вже понад 400 тисяч відправлень. Близько 3 500 товарів відправляють щодня, а середній чек покупок з доставкою складає 850 грн.

При цьому, більшість онлайн-покупців віддають перевагу безготівковому розрахунку на торговельному майданчику - 38%.

На другому місці - оплата готівкою кур’єру (22%), перераховувати кошти на банківську картку продавця готові 15% покупців, дещо рідше оплачують товар по накладній - 12%.

"До безготівкової оплати респондентів спонукали різні фактори: вигідна ціна, бонуси за оплату карткою, безпека, впевненість в Інтернет-магазині", - свідчать результати дослідження.

Економічна правда