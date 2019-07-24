Обшуки в "ArcelorMittal Кривий Ріг" - правомірні - Офіс президента

Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка зазначає, що обшуки на "ArcelorMittal Кривий Ріг" законні і виправдані.

Про це він повідомив журналістам 24 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо ArcelorMittal, наскільки я розумію, там абсолютно виправдане рішення і абсолютно законне", - сказав Рябошапка, коментуючи цю ситуацію.

Разом із тим, він підкреслив, що це питання варто адресувати в. о. глави СБУ Івану Баканова.

Нагадаємо:

20 липня співробітники СБУ провели обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Вони також заблокували проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок №3, вартість якого разом із МБЛЗ №2, яке вже проходить гарячі випробування, становить 140-150 млн дол.

Разом із тим, секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи обшуки на "АрселорМіттал", назвав їх "тривожним викликом".

Безпосередньо перед обшуками президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за шкоду екологічній ситуації в регіоні і закликав надати фінансову підтримку постраждалим через шкідливі викиди особам.

17 липня СБУ порушила кримінальну справу стосовно підприємства за ст. 441 КК - "екоцид", яка передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 15 років.

22 липня в. о. глави СБУ Баканов звинуватив менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечує звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявляє про збитки в 1 млн дол за підсумками цього місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок №3 після обшуку СБУ 20 липня.