Антимонопольники відкрили ще одну справу проти облгазів Фірташа

Антимонопольний комітет почав розгляд справи про порушення 18 облгазами закону про економічну конкуренцію в зв'язку з призначенням Девіда Ентоні Ховарда Брауна головою наглядової ради без отримання дозволу з боку комітету.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Повідомляється, що це кадрове рішення дає підстави вважати, що зазначені товариства можуть бути єдиним суб'єктом господарювання.

"Зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції шляхом істотного обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. Зазначені концентрації без дозволу відбулися на ринку розподілу природного газу місцевими (локальними) газорозподільними системами", - відзначили в комітеті.

Йдеться про "Сумигаз", "Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз", "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз", що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.

Нагадуємо:

У квітні 2019 року АМКУ також почав розгляд справи за ознаками скоєння 20 облгазами порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Підставою для початку справ стало донарахування облгазами побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу понад обсяги, визначені за даними лічильників.

Економічна правда