МВФ погіршив прогноз зростання світового ВВП

Міжнародний валютний фонд очікує підвищення глобального ВВП в 2019 році на 3,2%, в 2020 році - на 3,5%, що на 0,1 процентного пункту гірше квітневих прогнозів фонду.

Про це йдеться в липневому огляді світової економіки, передає "Інтерфакс-Україна".

"Опубліковані до теперішнього часу в цьому році дані про ВВП, в поєднанні з інфляцією, що сповільнюється, свідчать про нижчу, ніж очікувалося, світову економічну активність", - наголошується в прес-релізі МВФ.

Прогноз для країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, на поточний рік знижено на 0,3 п.п. - до 4,1%, на наступний рік - на 0,1 п.п., до 4,7%.

Прогноз зростання китайської економіки в 2019-2020 роках знижений на 0,1 п.п., до 6,2% і 6% відповідно.

Оцінку зростання ВВП розвинених країн в 2019 році збільшено на 0,1 п.п. - до 1,9%, в 2020 році зростання становитиме 1,7%, що відповідає квітневому прогнозу.

Прогноз зростання економіки США на поточний рік підвищений на 0,3 п.п. - до 2,6%, на наступний залишений без зміни (1,9%).

У країнах єврозони, за оцінкою МВФ, ВВП виросте в 2019 році на 1,3% (відповідає квітневій оцінці), в 2020 році - на 1,6% (попередній прогноз - 1,5%). Прогноз на 2019 рік трохи знижений для Німеччини, що відображає більш слабкий, ніж очікувалося, зовнішній попит, але залишається незмінним для Франції та Італії й підвищений для Іспанії.

Оцінку зростання економіки Японії на 2019 і 2020 роки знижено на 0,1 п.п. - до 0,9% і 0,4% відповідно.

Прогноз зростання ВВП Великобританії на 2019 рік збільшено на 0,1 п.п. - до 1,3%, в 2020 році підйом може становити 1,4%.

Тим часом МВФ погіршив оцінку зростання економіки Росії на 2019 рік до 1,2% з раніше очікуваних 1,6% через слабкі темпи зростання в першому кварталі. В 2020 році фонд очікує збільшення російського ВВП на 1,9%, що на 0,2 п.п. краще квітневого прогнозу.