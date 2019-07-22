Volvo відкликає сотні тисяч автомобілів через дефект
Через дефект у двигуні, який може призвести до його займання, Volvo відкликає 500 тисяч автомобілів.
Про це повідомляє NOS.
"Volvo відкликає 37 тисяч автівок у Нідерландах через дефект двигуна. За словами шведського автовиробника, цей недолік може призвести до займання двигуна. Загалом по всьому світу відкликано близько півмільйона автомобілів", - ідеться у повідомленні.
Представник Volvo в Нідерландах наголосив, що немає жодних даних про інциденти, пов'язані з цим недоліком.
За його словами, власники автівок Volvo незабаром отримають листи з інформацією про можливі ризики.
"Ми хочемо, щоб наші клієнти почувалися в безпеці", - наголосив представник Volvo.
Як уточнюється, будуть відкликані автомобілі, випущені з 2014-го до 2019 року, зокрема, V40, V60, V70, S80, XC60 та XC90.
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