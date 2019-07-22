Volvo відкликає сотні тисяч автомобілів через дефект

Через дефект у двигуні, який може призвести до його займання, Volvo відкликає 500 тисяч автомобілів.

Про це повідомляє NOS.

"Volvo відкликає 37 тисяч автівок у Нідерландах через дефект двигуна. За словами шведського автовиробника, цей недолік може призвести до займання двигуна. Загалом по всьому світу відкликано близько півмільйона автомобілів", - ідеться у повідомленні.

Представник Volvo в Нідерландах наголосив, що немає жодних даних про інциденти, пов'язані з цим недоліком.

За його словами, власники автівок Volvo незабаром отримають листи з інформацією про можливі ризики.

"Ми хочемо, щоб наші клієнти почувалися в безпеці", - наголосив представник Volvo.

Як уточнюється, будуть відкликані автомобілі, випущені з 2014-го до 2019 року, зокрема, V40, V60, V70, S80, XC60 та XC90.

Укрінформ