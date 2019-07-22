Всі розділи
Укр / Рус

Мінрегіон оновить норми щодо проектування ресторанів і кафе

Понеділок, 22 липня 2019, 16:20

Мінрегіон оновить державні будівельні норми щодо проектування підприємств харчування, зокрема, у нових нормах пропонують ввести сучасну класифікацію таких об'єктів на заміну старій радянській.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра регіонального, розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

За його словами, в Україні дуже застаріла класифікація закладів харчування, яка діє ще з радянських часів. 

Заступник міністра підкреслює, що це може призвести до порушень в облаштуванні приміщень, проведенні комунікацій та дотриманні санітарних вимог.

"У чинних нормах ДБН щодо закладів харчування містяться лише такі їх різновиди: ресторани-бари, кафе, кав’ярні, кафе-бари, кафе-пекарні, кафетерії, закусочні (шинки, пельменні, вареничні, піцерії, котлетні, млинцеві і т.д.), бари, нічні клуби, пивні зали, їдальні, буфети тощо.

Але зовсім не визначені такі сучасні заклади як фаст-фуд, вулична їжа (стрітфуд), фудкорти, лаундж-бари, бургерні, кондитерські, паби, суші-, детокс-, спорт- та smoky-бари та інші", - заявив він.

Також у діючих нормах не врегульоване питання можливої зміни/ перекваліфікації одного різновиду закладу в інший. 

"Ми зараз активно працюємо над оновленням норм спільною командою - з експертами і фахівцями будівництва, а також і самими рестораторами та громадськістю", - додав Парцхаладзе.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінрегіон

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лікарняні палати обладнають туалетами та душовими - Мінрегіон 17 липня 2019, 12:06
В Україні збудують і реконструюють майже 280 шкіл і дитсадків у 2019 році 16 липня 2019, 13:23
Мінрегіон пропонує зробити обов'язковим проектування електрозарядок на АЗС 16 липня 2019, 12:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!