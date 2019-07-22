Мінрегіон оновить норми щодо проектування ресторанів і кафе

Мінрегіон оновить державні будівельні норми щодо проектування підприємств харчування, зокрема, у нових нормах пропонують ввести сучасну класифікацію таких об'єктів на заміну старій радянській.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра регіонального, розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

За його словами, в Україні дуже застаріла класифікація закладів харчування, яка діє ще з радянських часів.

Заступник міністра підкреслює, що це може призвести до порушень в облаштуванні приміщень, проведенні комунікацій та дотриманні санітарних вимог.