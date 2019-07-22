Мінрегіон оновить норми щодо проектування ресторанів і кафе
Мінрегіон оновить державні будівельні норми щодо проектування підприємств харчування, зокрема, у нових нормах пропонують ввести сучасну класифікацію таких об'єктів на заміну старій радянській.
Про це повідомив у Facebook заступник міністра регіонального, розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.
За його словами, в Україні дуже застаріла класифікація закладів харчування, яка діє ще з радянських часів.
Заступник міністра підкреслює, що це може призвести до порушень в облаштуванні приміщень, проведенні комунікацій та дотриманні санітарних вимог.
"У чинних нормах ДБН щодо закладів харчування містяться лише такі їх різновиди: ресторани-бари, кафе, кав’ярні, кафе-бари, кафе-пекарні, кафетерії, закусочні (шинки, пельменні, вареничні, піцерії, котлетні, млинцеві і т.д.), бари, нічні клуби, пивні зали, їдальні, буфети тощо.
Але зовсім не визначені такі сучасні заклади як фаст-фуд, вулична їжа (стрітфуд), фудкорти, лаундж-бари, бургерні, кондитерські, паби, суші-, детокс-, спорт- та smoky-бари та інші", - заявив він.
Також у діючих нормах не врегульоване питання можливої зміни/ перекваліфікації одного різновиду закладу в інший.
"Ми зараз активно працюємо над оновленням норм спільною командою - з експертами і фахівцями будівництва, а також і самими рестораторами та громадськістю", - додав Парцхаладзе.
Економічна правда
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